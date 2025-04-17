Hasta olduğunu dile getiren ehliyetsiz sürücünün, ceza yazan polise, "İnşallah gece rahat uyursunuz." demesi dikkat çekti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri İnegöl-Alanyurt yolunda sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

Ekipler şüphelendikleri 16 BEG 557 plakalı otomobili durdurdular. Yapılan incelemede sürücü Sami A.(18)'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Hastaneye gittiğini iddia eden sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyet için başvuru yaptığını söyleyen sürücü Sami A.,"Başvurdum ehliyet için. Mayıs ayında sınava gireceğim. Rica ediyorum ağabey, elini ayağını öpeyim. Ödeyemem zaten. İnşallah gece rahat uyursunuz." dedi.

Polis memuru ise," İşimi doğru yaptığım ve bu işim olduğu için rahat uyuyorum" diye yanıt verdi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ