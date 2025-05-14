Şoka giren yaralı, parçalara ayrılmış olan bisikletini bırakmamak için ambulansa binmek istemeyince, polis ve 112 ekipleri dakikalarca dil döktü.

Kaza İnegöl OSB Havaalanı caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Samet Y.(28) yönetimindeki 34 BKS 425 plakalı otomobil, caddeye aniden çıkan sürücü yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Başından darbe alan yaralı şoka girdi.

BİSİKLETİNİ BIRAKMADI

Kanlar içindeki yaralı parçalanan elektrikli bisikletini toplamaya çalışırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerine de hastaneye gitmemek için direndi. Yaralı bisikletini bırakmazken, polis ve 112 ekipleri yaralıyı acil servise götürmek için dakikalarca dil döktü. Yaralı yaklaşık 15 dakika süren ikna sonucu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT