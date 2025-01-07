Zamma yapılan tepkiler sonrası Fırıncılar Kooperatifi zam tekliflerini revize ederek 240 gram ekmeğin 15 liraya satılması için İTSO'ya yeni bir teklif sunacağı gündeme geldi.

Bursa Fırıncılar Odasının aldığı 240 gram ekmeğin 15 liraya satılması kararı İnegöl'de bazı fırıncıların uygulamaya başlaması vatandaşların tepkisine neden oldu. İnegöl'de bazı fırınlar 200 gram ekmeği 10 liraya satmaya devam ederken, bazı fırınlar ise 240 gram ekmeği 15 liraya satmaya başladı.

İTSO ONAYLADI

Fiyat konusundaki bu karmaşa üzerine Fırıncılar Kooperatifinin verdiği teklif İTSO yönetim kurulu tarafından onaylandı. Karar dün itibariyle İnegöl'deki fırıncılar tarafından uygulanmaya başladı. İnegöl'de artık 240 gram ekmek 15 liraya satılmaya başladı.

MECLİS KARARI

Fırıncılar Kooperatifinin yeni teklifinin ise İTSO meclisinde 28 Ocak 2024 tarihinde görüşülerek karara bağlanması bekleniyor.