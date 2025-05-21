Ayrıca kongrede, Saadet partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat İnan ve yardımcıları, Osmangazi İlçe Başkanı Yaver Kamacı, Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet Metin Aksu ve yönetimi, Gemlik İlçe Başkanı Recep Sert, Orhaneli İlçe Başkanı Lütfü Baştar, Büyükorhan İlçe Başkanı Osman Ferik, Bilecik İl Başkanı Nazmi Yüksel ve Bozüyük İlçe Başkanı Hüseyin Nizam da hazır bulundu.

Kongre sonunda yapılan seçimde, İbrahim Sargın İnegöl İlçe Başkanı olarak göreve seçildi. Seçimin ardından konuşma yapan İbrahim Sargın, 5 Mart 2023 tarihinden bu yana verdikleri mücadelenin bugün meyvesini verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Çok şükür, bugünlere geldik. Geleceğimiz çok şey var, gelecek nesle çok şeyler bırakmak amacıyla bu yola çıktık. Sadece emeklilerin sıkıntısı değil, ülkede emekli adaylar gibi gelecekte kalan alt sınırda üniversite okuyan gençler iş bulamaz sınırda bulsa da o kadar okul okuduktan sonra yaşadıkları ortamlar belli. Esnaf kardeşlerimizin durumu ortada, sanayici arkadaşlarımızın durumu ortada, bakıyorum sanayici arkadaşlarımızın iflas ettiğini görüyorum, konkort ettiğini görüyorum. Üzücü durum, bizler de Türkiye Emekliler Partisi olarak iyi mücadele ederek güzel günlere geleceğimize inanıyorum.”