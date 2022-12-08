Mesudiye Mahallesinde meydana gelen olayda tartıştığı eniştesini çalıştığı mobilya fabrikası girişinde av tüfeği ile ateş ederek bacağından yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay Mesudiye Mahallesi Çiftlik sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre Halil A.(40) ve Yusuf C. (53)'nin çocukları arasında çıkan tartışmaya bir gün sonra dahil oldular. Bu duruma sinirlenen Halil A. Evinden av tüfeğini alıp eniştesi Yusuf C.'nin çalıştığı fabrikaya gitti. Halil A. Fabrikanın girişine çağırdığı eniştesine tüfekle defalarca ateş etti. Saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Yusuf C. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri suç aleti tüfekle şüpheli Halil A.'yı yakalayarak gözaltına aldılar.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.