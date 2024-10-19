Gazelli Köyü Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Kestane etkinliğinde, derneğe üye olan erkeklerin eş ve kız çocuklarına yönelik gece düzenlendi.

Uludağ eteklerinde rakımı yüksek olan Gazelli mahallesinde hasadı yapılan kestane gecesine ilgi yüksek oldu.

Hoşlanan ve sobada pişirilen yaklaşık 200 kg kestane kadınlara ikram edildi.

Suyolu Caddesinde faaliyet gösteren Gazelli Köyü Yaşatma ve Dayanışma Derneği lokali bir günlüğüne kadınlara tahsis edildi.

3 yıldır düzenli olarak yapılan etkinlik geleneksel hale getirildi.

Dernek Başkanı Mehmet Yaprak, Gazelli Kçyü kütüğüne kayıtlı olan erkeklerin bir çok etkinlikle bir araya gelme şansını yakaladıklarını ancak kadınların aynı şansı yakalayamadıklarını söyleyerek, dayanışmanın artması noktasında kestane gecesi düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin manevi tarafları olduğunu da söyleyen Başkan Yaprak, " Kestane gecemiz sadece dayanışmanın bir sembolü değil, ayrıca kadınlarımıza olan minnet borcumuzunda bir sebebi. İyi günde kötü günde bizlere kol kanat geren, bize omuz veren kadınlarımıza şükranlarımızı duyduğumuz etkinliğimiz her geçen yıl daha genişliyor. Kadınlarımızı kestane gecemizle ödüllendirmek istedik. Erkek üyelerimizin kullandığı dernek lokalimizi o'nlara tahsis ettik. Çünkü o'nlar her şeyi hak ediyor " diye konuştu.