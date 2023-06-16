Orhaniye mahallesinde boşanmakta olan eşini bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli Ümit Ü., sosyal medya hesabından olaya yönelik açıklama yaptı.

Firari şüpheli Ümit Ü. sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı; "Karım olacak o kadın beni ihlal suçundan dolayı sürekli ceza evine attırmaktadır. Beni içeri attırıp fabrikanın güvenliği ile telefon görüşmeleri çıkartırdım. 10 buçuk ay boyunca gününü gün etmektedir. Şimdide yeni sevgilisi ile yakaladım ve suçunu bastırmak için milleti galeyana getirmek istemiş, bana saldırmıştır. Kızımızı sürekli dövmek ilgilenmemek ve de sevgilisinin yanına götürmeyen çocuğun psikolojisini bozmuştur. Kızımı kendi himayem altına alıp okula yazdırdım. Şimdi çocuk üzerinden beni ceza evine attırmaya çalışmaktadır. Sorarım sana ve bu haberi yapanlara Yasemin Ü. yani benim kızımı döverken beni aldatırken neredeydiniz, şimdi ben vatan haini dimi asın lan beni o zaman"

Seher Yaşa