Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, Çınarcık Barajı ana vanasından BUSKİ Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne su alma işleminin başarıyla başlatıldığını duyurdu. Çalışma kapsamında, 1 Eylül 2025 itibarıyla Çınarcık Barajı’ndan günlük 100 bin metreküp ham suyun Dobruca Arıtma Tesisi’ne aktarılması planlanıyor.

Bu önemli adımın Bursa’ya hayırlı olmasını temenni eden yetkililer, barajlardaki su seviyelerindeki düşüş ve yağış miktarındaki azalmaya dikkat çekerek, tüm vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya davet etti.