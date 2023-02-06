İnegöl Belediyesi, Şubat ayı süresince yapılması planlanan tüm kültür sanat etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası İnegöl Belediyesi Şubat ayında yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “07 şubat Salı akşamı gerçekleştirilecek olan Tarihi İnegöl Mehteri ve Erkekler Tasarruf Korosu Üç Aylar Özel Konseri, 08 şubat Çarşamba akşamı yapılacak olan Deliler Evi yetişkin tiyatro gösterisi, 10 Şubat Cuma akşamı yapılacak olan Hakan Çankaya Stand Up gösterisi, 22 Şubat Çarşamba akşamı yapılacak En Büyük Haber yetişkin tiyatro gösterisi, 24 Şubat Cuma akşamı yapılması planlanan THM Gençlik Korosu ve Uğur Önür ile Umut Sülünoğlu konseri ve Cumartesi günleri yapılan çocuk tiyatro gösterileri iptal edilmiştir.”