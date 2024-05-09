İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada kamyonetin kasasındaki demir çubuk, özel halk otobüsüne saplandı; yolcu yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Feyyaz M.(29) yönetimindeki 34 BYU 232 plakalı kamyonetin kasasından dışarıya sarkan demir çubuk, sollama yaptığı sırada sürücü Dursun O.(49) yönetimindeki 16 M 06079 plakalı özel halk otobüse saplandı.
Otobüse giren demir çubuk, özel halk otobüsündeki koltukta oturan Muhammet K.(27)'yı yaraladı. Kaza sonucu yaralanan yolcu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: MURAT AVCI