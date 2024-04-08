Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan kamyonet devrildi; 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Paşaören ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Paşaören sokakta seyreden sürücü Yusuf Ç.(30) yönetimindeki 34 FJ 8723 plakalı kamyonet

Hicran sokaktan çıkan sürücü İsmail D.(21) yönetimindeki 19 ADD 565 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi, minibüs askıda kaldı. Kaza sonucu sürücüler ile minibüsteki yolcu Faruk Ç.(32) yaralandı.

BÖYLE KURTARDILAR

Kaza yerine 112 ve polis ile İtfaiye Arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler ile yolcu ekiplerce kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI