Bursa-Ankara karayolu mezit boğazında meydana gelen kazada devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Milcan Pak(41) yönetimindeki 16 ASL 330 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, İtfaiye arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: ÖZNUR DEDE