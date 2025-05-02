Kaza saat 07. 30 sıralarında Mezit boğazında meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Savaş Büyükkaya(46) yönetimindeki 68 FH 275 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ormanlık alana uçtu.

Kaza sonucu sürücü hayatını kaybederken araçtaki yolcular Gülşah E.(33), Maya B.(8) ile Melisa B.(6) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT