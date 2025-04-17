İnegöl’de de son günlerde yaşanan ekonomik durgunluk, mobilya fuarıyla hareketlendi. Özellikle hizmet sektöründe yer alan otel ve yemek sektörleri fuarla birlikte canlandı. İnegöl’e hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen binlerce misafir, İnegöl’e ekonomik bir getiri sağlamış oldu. Bu hareketlilikte İnegöl ekonomisi için bir can suyu buldu.



HERKESE YARAYACAK

Özellikle MODEF Expo’nun düzenlendiği 15-19 Nisan tarihleri arasında otellerde hiç yer kalmazken, otellerin yanı sıra fuar şehir merkezinde ki esnaflar için de bir hareketlilik kazandırıyor. Lokantalardan araç kiralama firmalarına varana kadar birçok esnafa katkı sağlayan fuar, İnegöl ekonomisine önemli bir hareketlilik kazandırdı.