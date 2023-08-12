Bursa’nın İnegöl ilçesinde genç kız, pencerenin camını silerken 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesinde evin penceresine çıkan Suriye uyruklu Merve H. (14) camı silerken bir anda dengesini kaybederek düştü. 2. Katın penceresinde beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç kız, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Genç kız burada tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.