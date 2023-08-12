15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,30 ila 1,55 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Motorinin ardından benzine zam geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. 11 Ağustos Cuma günü Dizel Grubu 1,80TL'lik bir artış kaydetti. Gözler benzine çevrilirken, Salı günü 1.30 ile 1.55 TL arasında yükselmesi bekleniyor. Artış durumunda 1 litre benzin 37,43 TL.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise 36.13 liradan satılıyor.