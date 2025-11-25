AGD Liseler Komisyonu Üyesi Recep Taha İlğaz yaptığı açıklamada, “Son üç ayda İnegöl’de iki liseli arkadaşımızın kendi canına kıyarak hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü. Bu acı olaylar, gençlerin yaşadığı manevi ve psikolojik sıkıntıların artık görmezden gelinemeyecek kadar ciddi olduğunu gösteriyor” dedi.

İlğaz, gençlerin yalnızlık, değersizlik hissi, gelecek kaygısı, sosyal medya baskısı ve manevi boşluk gibi ağır duygularla mücadele ettiğini belirterek, “Yaşanan bu kayıplar aslında gençliğin sessiz bir çığlığı… ‘Bizi duyun, bize destek olun’ diyen güçlü bir çağrı” ifadelerini kullandı. AGD olarak yıllardır gençlerin yanında olduklarını vurgulayan İlğaz, gençlerin kendilerini ifade edebileceği, değer göreceği ve manevi olarak desteklenebileceği bir ortam yaratmak için çalıştıklarını söyledi. Ancak bu meselenin sadece derneğin değil, ailelerin, okulların, yöneticilerin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ekledi.

İlğaz ayrıca, okullarda rehberlik ve psikolojik desteğin güçlendirilmesi, aile–genç iletişiminin desteklenmesi ve gençleri yalnızlaştıran olumsuz etkenlerle birlikte mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. Basın açıklaması, hayatını kaybeden öğrenciler için Allah’tan rahmet dilenmesi ve İnegöl’de gençlerin kendilerini yalnız hissetmediği bir ortam oluşturma kararlılığı ile son buldu. İlğaz, “Gençliğe sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır” dedi.