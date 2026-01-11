989 oy kullanıldı. 602 oy alan Yasin Altuntepe, başkan olurken, Özcan Ayhan 316, Ziya Çalışkan ise 47 oy aldı. 24 oy geçersiz sayıldı.

Üyeler, başkan olan Yasin Altuntepe'yi omuzlarına alırken, çiftetelli oynadılar.

Altuntepe başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada "Hepinizin eline ayağına sağlık. Bu soğuk günde burada birlikte olduk. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bizim işimiz sevgi için. Hep beraber İnegöl mobilyasını tüm Türkiye'de ve tüm dünyada en nitelikli, en aktif olmasını sağlayacağız sizlerin destekleriyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.