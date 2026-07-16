Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, hafriyat toprağıyla doldurularak rehabilite edilmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesine teslim edilen orman sahasının işletme süreçlerini BURKENT A.Ş. yürütecek.

Yeniyörük Hafriyat Toprağı Depolama Sahası, İnegöl’de yaklaşık iki yıldır yaşanan hafriyat ve inşaat atığı döküm alanı sorununu çözmek amacıyla geçtiğimiz haftalarda hizmete açılmıştı. Daha önce ilçede ortaya çıkan hafriyatların Kestel’deki Çataltepe Döküm Sahası’na taşınması, firmalar açısından zaman ve maliyet kaybına neden oluyordu.

46 bin metrekare kullanım alanına sahip sahanın yaklaşık 2 milyon 208 bin metreküp döküm kapasitesi bulunuyor. Sahanın 5 ila 10 yıl boyunca İnegöl ve çevresindeki altyapı, üstyapı ve inşaat çalışmalarına hizmet vermesi öngörülüyor.