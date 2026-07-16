Yangın, İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönümlük alan yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ