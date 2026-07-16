Olay, ilçe merkezinde devriye görevi yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi fark etmesiyle yaşandı. Ekiplerin dur ihtarında bulunduğu şüpheli, polisi görünce koşarak kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin kimliğinin Okan Ö. olduğu belirlendi. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, şahsın hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ