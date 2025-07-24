‘İnegöl İstatistik Raporu’nda İnegöl Belediyesi tarafından açıklanan ‘AFAD İnegöl Tarihsel Heyelan ve Sel İstatistikleri’nde İnegöl’de 1963 yılından günümüze kadar meydana gelen Heyelan ve Sel olayları ile ilgili veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan verilerde ilk olarak 16 Mart 1963 yılında Doğanyurdu mahallesinde meydana gelen heyelan 56 konutun etkilendiği paylaşıldı. Yine Doğanyurdu mahallesinde 12 Ocak 1988 yılında yaşanan heyelan da 44 konut etkilendi.

Açıklanan verilerde İnegöl’de en fazla konutun etkilendiği heyelan ise Çayyaka mahallesinde meydana geldiği paylaşıldı. 1 Ekim 1989 tarihinde meydana gelen heyelanda Çayyaka mahallesinde bulunan 140 konut etkilendi.

İkinci büyük heyelan ise Tüfekçikonak mahallesinde meydana geldi. 5 Nisan 1959 tarihinde meydana gelen heyelanda 113 konut etkilendi.

Üçüncü büyük heyelan ise Sarıpınar mahallesinde meydana geldi. 22 Temmuz 1965 tarihinde meydana gelen heyelanda 110 konut etkilendi

İşte 1963 yılından günümüze İnegöl’de meydana gelen heyelan ve sel felaketleri;

Kaynak: HABER MERKEZİ