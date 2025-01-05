

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyorlar. Ekipler, Mahmudiye mahallesi Egemen sokaktaki atıl vaziyette bulunan işyerine suçlu şahısların girip girmediğini tespit etmek istedi.

Binaya giren polis ekipleri, binadaki tehlikeli ırk olan 2 köpeği gördüler. Ekipler, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezine haber verdiler. Olay yerine gelen Veteriner Müdürlüğü ekipleri, 2 köpeği de etkisiz hale getirip kontrol altına almak için merkeze götürdüler. Polis ekipleri ise binada inceleme başlattı.

KÖPEKLERİ YAKALANMAMAK İÇİN KULLANMIŞLAR

Binaya giren şahısların, köpekleri polise yakalanmamak için kullandıkları öğrenildi.