Bursa İnegöl Sinanbey mahallesinde faaliyet gösteren ucuzluk mağazasından ürünler çalan hırsız kameraya yakalandı.
Olay Sinanbey mahallesi Lütfiye sokakta faaliyet gösteren ucuzluk mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren şüpheli, raflardaki ürünleri alıp incelemeye başladı. Eline aldığı ürünleri montunun cebine koyan şüpheli mağazada gezmeye başladı. İşyerinden deodorantlar, kozmetik ürünleri çalan şüpheli mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.
Şahıstan şüphelenen işyeri sahibi güvenlik kameraları inceledi. Şüphelinin raftaki ürünleri çaldığı gözlendi.
Kaynak: ÖZNUR DEDE