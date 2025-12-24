Olay İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan cip sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma araçlarını park eden sürücüler arasında devam etti. Motosiklet sürücüsü kaldırım taşını alıp diğer sürücünün üzerine yürüdü. Olayı gören vatandaşlar şahısları ayırdı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gerginlik sırasında fenalaşan motosiklet sürücüsü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ