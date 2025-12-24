Bugün itibarıyla hizmete giren araç hakkında açıklama yapan Başkan Özel, "Yenişehir'de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri oldu" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından göreve gelinen ilk gün başlatılan, "çiçek yerine hasta nakil ambulansı" kampanyası, Yenişehirlilerin desteğiyle amacına ulaştı. İlçenin uzun yıllardır önemli bir ihtiyacı olan hasta nakil aracı, yapılan bağışlarla Yenişehir Belediyesine kazandırıldı.



"Hayati bir ihtiyacı giderdik"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren gösterişten uzak, insan odaklı bir hizmet anlayışı benimsediklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kampanyanın gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özel, "Çiçeklerin kısa süreli bir mutluluk yerine, ilçemizin kalıcı ve hayati bir ihtiyacına dönüşmesini istedik. Bugün bu inancın ne kadar doğru olduğunu hep birlikte görüyoruz" dedi.



Her detay eksiksiz hazırlandı

Yenişehir'e kazandırılan hasta nakil aracının hizmete alınmasıyla birlikte, özellikle yaşlılar, engelli bireyler ve tedavi için hastanelere ulaşmakta güçlük çeken yatalak hastalar önemli bir hizmete kavuşmuş olduğuna dikkat çeken Başkan Ercan Özel, aracın hizmete alınabilmesi için tüm yasal ve teknik süreçlerin titizlikle tamamlandığını vurguladı. Başkan Özel, "Araç içi donanım ve teknik altyapının standartların üzerinde planlandı, görevli personelimiz gerekli eğitimleri aldı ve tıbbi malzemelerden haberleşme sistemlerine kadar her detayın eksiksiz şekilde hazırlandı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yeterlilik belgesi de alınarak bugün itibarıyla hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu" açıklamasını yaptı.



Birlik ve beraberliğin en güzel örneği

Dayanışma kampanyasına destek veren herkese teşekkür eden Başkan Özel, "Bu duyarlılık, Yenişehir'de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri oldu. Birlik olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha gösterdik" diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN