MALZEME LİSTESİ: 700 gr. kuzu eti tuz karabiber pul biber 10 lavaş 4 domates 4 yeşil biber 1 kase yoğurt 1 çorba k. domates salçası 1 çorba k. tereyağı 1 tutam maydanoz HAZIRLANIŞI: Kuzu etini kesme tahtasında zırhla iyice doğruyoruz. Kıyma haline getiriyoruz. Tuz, karabiber ve pul biber atıyoruz ve iyice yoğuruyoruz. Kebap harcımızdan uzun yassı köfteler hazırlıyoruz. Şişlere geçirmeden, şişe geçirmiş gibi şekil veriyoruz. Fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz ve köfteleri diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişen köfteleri tezgaha serdiğimiz lavaşlara koyuyoruz. Her bir lavaşa bir uzun köfte koyuyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Verev verev kesiyoruz. Servis tabağına dürüm kebap dilimlerini diziyoruz. Domates ve biberleri iri doğruyoruz. Tavaya az sıvıyağ döküp domates ve biberi soteliyoruz. Bir tavaya tereyağını ve salçayı koyuyoruz. Suyla kıvamını açıyoruz ve sos haline getiriyoruz. Yoğurdu çırpıyoruz. Servis tabağının ortasına yoğurdu koyuyoruz, kenarlara domates biber diziyoruz. Kebabın üzerine salçalı sosu döküyoruz, maydanoz serperek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi