İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 2023 yılı İhracatın Yıldızları Ödülleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile düzenlenen törende sahiplerini bulacak.

İTSO tarafından düzenlenecek törenle ilgili yapılacak açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu katılımıyla 04.07.2024 saat 20:00 Orhan Köfte 2 (OSB) Şubesinde "İhracatın Yıldızları" adlı ödül törenimiz olacaktır.”

Kaynak: HABER MERKEZİ