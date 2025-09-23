Olay Orhaniye mahallesi Çelik sokakta meydana geldi. S.T.(23) isimli genç iddiaya göre dedesinin maaşını bankamatikten çekip dedesine götürmek üzere yolda yürümeye başladı. Sokakta yürümekte olan gencin yanına gelen bir şahıs, telefonunu istedi. İddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, S.T.'ye saldırıp cebindeki bir miktar parayı alıp kaçtı. Düşerek yaralanan S.T. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri gasp eden şahsı arıyor.

Kaynak: Tuncay Şentürk