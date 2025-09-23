İnegöl Kent Konseyi tarafından hazırlanan ‘İnegöl Kurşunlu Medikal Şehir Projesi’ genel kurula sunuldu. Proje genel kurul üyelerince onaylanarak görüşülmek üzere Belediye Meclisine gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi. İşte projenin detayları…

Planlama Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Kurşunlu Medikal Şehir’ projesinin tanıtımını Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Abdullah Aykanat yaptı.

TÜRKİYE’NİN İLK “MEDİKAL ŞEHİR” KONSEPTİ

Projenin amacından bahsederek konuşmasına başlayan Abdullah Aykanat “Termal kaynağı merkez alan, sağlık+wellness+yaşam konutlarını içeren, Türkiye’nin ilk “Medikal Şehir” konseptine uygun şekilde planlanmış, kapsamlı ve sürdürülebilir bir sağlık turizmi destinasyonu oluşturmaktır” dedi.

Konuşmasında turizm açısından İnegöl, Bursa ve Türkiye'nin sayısal değerlerini de karşılaştıran Aykanat, İnegöl'ün yerli ve yabancı turist konaklaması noktasında Türkiye ortalamasının altında ancak Bursa ortalamasının üstünde olduğunu söyledi. İnegöl Turizm potansiyeli açısından Bursa bölgesinin en avantajlı bölgelerinden biri olduğuna vurgu yapan Aykanat, Kurşunlu Medikal Şehir Projesinin hayata geçirilmesi ile yeni bir hikaye yazılabileceğini söyledi.

PROJE HEDEFLERİ?

Proje ile İnegöl’ün bir cazibe merkezi haline geleceğini söyleyen Aykanat “Condominium konseptine uygun, işletmesini profesyonel bir şirketin yöneteceği 750–1000 adet 1+1 ve 2+1 daire ile villaların yatırımını gerçekleştirmek. 150 yataklı bir otel yatırımı gerçekleştirmek. Condo konsept ve otel sakinlerinin yararlanacağı havuzlar ve aquapark yapmak. Günübirlik ziyaretçilerin yararlanacağı aquapark ve havuzlar yapmak. Sağlık turizmi alanında ulusal ve uluslararası bir cazibe merkezi yaratmak” diye konuştu.

−10 °C’DE DOĞAL HAVUZ DENEYİMİ

Aykanat “Kurşunlu bölgesinde 2010 yılından itibaren kaynağı kesintisiz akan, sıcaklığı 55–70 °C arasında değişen, kükürtlü ve şifalı özellikte termal su bulunmaktadır. Kaynak, dermatolojik ve romatizmal hastalıklardan nörolojik bozukluklara kadar birçok tedavi alanında destekleyici özellik taşımaktadır. Karla kaplı kış günlerinde bile −10 °C’de doğal havuz deneyimi sunmaktadır” dedi.

Yapılan proje sunumunun ardında ise oylamaya geçildi. Proje önerisinin İnegöl Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.