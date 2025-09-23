ABD Başkanı Donald Trump, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasına BM’ye yönelik eleştirileriyle başlayan Trump, hem Gazze ile ilgili gelişmelere değindi hem de kendi başkanlık dönemindeki icraatlarını anlattı.

"SADECE 7 AYDA 7 SAVAŞI SONLANDIRDIM"

Trump, şunları kaydetti:

Körfez ülkeleriyle daha önce hiç olmadığı kadar yakın ilişkilerimiz var. Sadece 7 ayda 7 hiç bitmeyecek savaşı sonlandırdım.



Her bir durumda binlerce insan katlediliyordu. Kamboçya-Tayland, Kosova-Sırbistan, Kongo-Ruanda, Pakistan-Hindistan, İsrail-İran, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara son verdim.

"BM'DE GÖRDÜĞÜM TEK ŞEY TEKNİK AKSAKLIKLAR, VE ŞİMDİ DE PROMPTER ÇALIŞMIYOR"

Daha önce hiçbir ülke böyle bir başarının yanından bile geçemedi. Benim yerime BM'nin bu sorunları çözmesi gerekirdi ama BM yardımcı olmaya bile çalışmadı. BM'den bana "Size yardımcı olalım" diye telefon bile gelmedi.

BM'de gördüğüm tek şey yürüyen bir merdivenin aniden durması oldu, first lady az kalsın düşüyordu, şimdi de prompter çalışmıyor. BM'de gördüğüm tek şey teknik aksaklıklar.

"BM SADECE MEKTUP YAZIYOR, AMA BUNLAR BOŞ LAF"

BM'nin yürütülen müzakerelerde yanlarında olması gerektiğini savunan Trump, şöyle konuştu:

İnsan düşünüyor: BM'nin amacı ne? Potansiyellerine asla yaklaşmıyorlar. BM sadece mektuplar yazıyor. ama bunlar boş laf. Boş lafla savaş çözülmez.

"HERKES BANA NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ ALMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Herkes bana Nobel Barış Ödülü'nü almam gerektiğini söylüyor.



Çocukların anne-babalarıyla büyümesi bana yeter. Benim için önemli olan ödül almak değil, hayat kurtarmak.

"BM'DE MERDİVEN BOZULDUĞUNA GÖRE DEMEK HALA İNŞAATI BİTMEDİ"

Ben BM binasının inşaatını çok iyi hatırlıyorum. O dönem burayı inşa edebileceğimi söylemiştim. En iyi malzemeleri kullanırım dedim ama onlar plastiği tercih etti.



Şimdi bu binaya baktığımda, merdiven de bozulduğuna göre, demek ki hala inşaatı bitirememişler.