Sinanbey mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Sabri K.(29) yönetimindeki 16 AOD 242 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa manevra yapan sürücü Bekir Ö. yönetimindeki 45 AR 565 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.