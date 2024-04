Kestel’e bağlı Soğuksu Mahallesine yapılmak istenen Soğuksu İleri Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi yeniden gündemde geldi. Yenişehir ve İnegöl Ziraat Odası Başkanları ile mahalle muhtarları bölgede açıklama yaparak, duruma tepki gösterdiler.



“BİZLER TOPRAĞIMIZI KORUMANIN DERDİNDEYİZ”

Bölgedeki mahalle muhtarlarıyla ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş’ın katılımıyla Soğuksu İleri Teknoloji Organize Sanayi Bölgesinde bir açıklama yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Değerli Basın Mensubu Arkadaşlar, bugün burada bulunmamızın nedeni bildiğiniz üzere uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden Soğuksu Köyü’nde yapılması düşünülen ileri teknoloji organize sanayiyle ilgili. Arkamızda gördüğünüz gibi tel örgüyle çevrilmiş. Bu öteden beri bizim kulağımıza geliyordu. Fakat Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da direnmesiyle bugünlere geldi. Seçim sürecinden sonra ne olduysa Bakanlık tarafından hemen bir an önce bitirilip burası kamulaştırılmış, inşaat halinde, makineleştirilmiş hale getirilmiş durumda. Bizler fabrikalara karşı değiliz. Fabrikaların uygun olması gereken yerlere yapılması fikrinden yanayız. Aslında biz bu toplantıyı daha kapsamlı yapacaktık fakat Soğuksu ve Seymen Köyümüzün muhtarları Kestel Ziraat Odası başkanımızla görüşme yapıyor. Şu anda biz bu işten memnunuz. Burada ne eylem ne bir gösteri yapmayın dedikleri için şu anda benim sınırlarım olan köyümde açıklamaya başladık. 5 metre arkamda Organize Sanayi, hemen yolun üzerinde. Ovayı görüyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bastonu soksanız geri çekemezsiniz. Bizim değerimiz toprakları korumakla ilgili. Bizim siyasi partilerden de teklif geldi. Şu anda bir tane kişiden biri yok. Biz sadece Ziraat Odası Başkanları olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar ileri teknoloji olursa olsun bugün kan yapma şansımız yok. Toprağı da icat edemeyiz. 30-40 sene sonra kim sebep olduysa Allah belasını versin dememeleri için torunlarımızın. Toprak koruma derdindeyiz. Oradaki köylerimiz razıymış, İnegöl’üme ait toprakları görüyorsunuz. Yarın bir gün genişleteceğiz derler. Biz buna kesinlikle müsaade etmiyoruz. 1000 2000 kişi toplanıp yatarız burada. Yapılan bir şeyle derdimiz yoktur.“



GIDAYA ERİŞİM EN BÜYÜK SORUN

Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Arkadaki levhada da gördüğünüz üzere ileri teknoloji yani son sistem bir teknolojiyi temsil eden fabrika yapılacak. Dünya’nın şu anda en büyük sorunlarından bir tanesini gıdaya erişim doğru mudur? Dünya’nın her yerinde bu var. Ukrayna savaşında, pandemide bunu gördük. Gıda fiyatları yüksek seviyelerde seyrederken, tüketicilerimizin gıdaya ulaşmakta zorluk çektiğini gördüğümüz şu dünyada bir kez daha çekiniyorum gerçekten. Toprak her şeyden önce geliyor, yarın öbür gün Allah muhafıza dünyanın en tehlikeli coğrafyasında yaşıyoruz. İnegöl şuan da Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden göç almış bir yer. Yozgatlı var, Çorumlu var, Muşlu var, her yerden gelen insanlar var. Bunlar hemen hemen %90’ı toprağını satmadan geldiler buraya. Böyle olduğu zaman bunlar bile gidip memleketinde toprağını işleyip hayatlarını idame ettirmeye uğraşacaklar. Onlar bizden bile daha şanslı bir durumda olacaklar.”

İNEGÖL VE YENİŞEHİR ÇİFTÇİLERİ TEDİRGİN

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ise, “Ben de İnegöl Ziraat Odası Başkanı’ma teşekkür ediyorum. Tabi ki ülke nüfusunun 85 milyonu bulduğu bu günlerde nüfusun 100 milyonun üzerine çıkacakları hesaplanırken, İnegöl ve Yenişehir’in tarım arazileri dünyanın 25 ülkesine sebze ve meyve ihraç ediyor. Bu ürünler geleceğe yönelik verimliliği daha da nasıl artırırız derken böyle bir sanayinin ovanın ortasında bulunması bizleri ve bizim temsil ettiğimiz çiftçileri tedirgin etmektedir. Ülkede sanayi ne kadar lazımsa tarım toprakları lazım. Sabah akşam karnınızı şu gördüğünüz ürünlerle doyuruyorsunuz. Kimsenin yaptığı sanayiye karşı değiliz. Biz Ziraat Odası arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Keşkeler olsa da bundan 20 yıl önce yapılan sanayiler kırsal kesimlere kurulsaydı da ovalara kurulmasaydı dediğimiz günlerde bu güzelim ovaya böyle bir sanayinin kurulması bundan 20 yıl sonra da bu sanayinin burada bu güzel topraklarda büyümesiyle ülke nüfusunun gıdasının kısıtlanacağı doğrultusunda açıklama yapıyoruz. Ben diyorum arkadaşlarla birlikte burada tarlanın dönümü 20 bin lirayken 100 bin liraya kooperatif kurulup alınmış. Bu tel örgünün içerisinde 6 ay sonra inşaat başlarsa dönümünü 2 milyona alamayacaklar. 100 bin lirayı çok gören çiftçilerimiz o 100 bin liranın hepsini toplasın 50 dönüm satılsa, 50 dönüm parasıyla 5 dönüm alamayacaklar. Biz Yenişehir’de de , Karacabey’de de görüyoruz. Biz bunun bu topraklara zarar vermesine Ziraat Odaları İl Koordinasyonu olarak bölge çiftçisi, muhtarlarımız adına karşıyız diyoruz. Sayın Mustafa Bozbey başkanımıza da kendisini de bilgilendirdik. Bu konu daha evvel başlamış. Alinur Başkan seçim üssü inşaat başlamasın diye bu konuyu seçim sonrasına kalsın demiş. Bunla ilgili Başkan Bozbey inceleme yapıyor, sonucu için basın açıklaması yapacaklar.”



“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE, GIDASINA, ÜRETİMİNE ZARAR VERİYOR”

Aktaş açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ben aynı zamanda 17 ilçenin 14 ziraat odası başkanının temsilcisi olarak; Bursa Valiliği toprak koruma kurumunda görev alıyorum. Bizim İnegöl‘de ve diğer ilçelerde herhangi bir çiftçimizin arazisine bağ evi, buzhane yapacaksa ben değerli başkanlarım arıyorum bilgilendiriyorum. O köyde böyle bir inşaat talebi vardır, siz ne diyorsunuz uygun mudur? diye soruyoruz. Uygunsa bölgeye komisyonda biz uygundur diye sayın valimize ve komisyona bilgi veriyoruz. Bunu yapan çiftçimiz, binlerce meyvesi olan üreticimiz bir soğuk hava deposu yaparken bu kurumun görüşünü alıp;o kurulunun görüşünden sonra bakanlık olurunu alıyorsa, bu tür kooperatiflerin yapı kooperatifi adı altında konut kooperatifi kuraraktan bu kurula hiç görüş istemeden özel izinler alaraktan güzelim topraklara Türkiye’nin her yerinde bizde değil bunu inşaatlar yapıyorsalar bunlar Türkiye’nin geleceğine, gıdasına, üretimine zarar veriyor demektir. O yüzden biz de Bursa valimize, yetkililere sesleniyoruz. Bu tür sanayinin tabii ki kırsala yapılsa bizim güzel üretim alanlarımıza kimse zarar vermesin diyorum, ilgililerden duyarlı olacaklarını düşünüyorum. Bununla ilgili bir çalışma yapsınlar istiyorum, hepinize teşekkür ederim. Şu anda gördüğünüz alan 800 dönüm civarında olduğunu duyduk. Tabi ki burada Milli Emlak‘tan alınmış. Şu an tabii bu yetmemiş köylülerin özel mülkü olan yerleri 20 bin liralık bir değeri olan bir toprağın tel örgü içinde kaldığı için 100 bin liralara 80 bin liralara satılmış. Tel örgü içerisinde kalan çiftçilerimiz bu paradan memnun kalmış. Tabi ki bu paralar tel örgü içerisinde inşaat başlayınca ufak paralar olarak kalacak. Mesele para değil tekrar söylüyorum sanayiye hiçbir ziraat odası başkanım karşı değil hiçbir üretici karşı değil ama bu sanayinin bu üretim alanına zarar vermesinden korktuğumuz için biz bugün buradayız.”