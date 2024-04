Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen rahvan atları ve binicilerin kıyasıya mücadele ettiği Rahvan At Yarışları ile sona erdi. Rahvan at yarışlarına İnegöl'ü temsilen İnegöl Rahvan At Kulübü katılım sağlayarak İnegöl'e Şanlı Türk Bayrağını kazandırdı.

Kaynak: Haber merkezi