Olay saat 18.30 sıralarında Yunus Emre mahallesi Işıktepe sokakta bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. Anne, çocuğu mama yedirmeye başladı. Yedirdiği sırada nefes borusuna mama kaçtı. Nefessiz kalan bebeğini gören anne 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan bebek, kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Murat Avcı