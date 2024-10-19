Gencin maç esnasında yere düştüğü ve arkadaşları ile 112 ekiplerinin müdahaleleri işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün 23.37 sıralarında Kemalpaşa mahallesindeki halı sahada meydana geldi. 27 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla futbol oynamak için halısahaya gitti. Maç sırasında fenalaşan gencin kalbi durdu. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler kalbi duran genci Ambulansa alıp Hastaneye götürdü. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin maç esnasında yere düştüğü ve arkadaşları ile 112 ekiplerinin müdahaleleri işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE