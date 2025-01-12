OLAY
13 Aralık 2024 tarihinde olay saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1.Güzel sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşyeri sahibi Cengiz Savur (50),Mobilya imalathanesinin 3. Katında temizlik yapmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düştü.

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Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen adam ağır yaralandı. Mahsur kalan adam için olay yerine 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun uğraşı sonucu yaralıyı kurtardı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
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Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Cengiz Savur 29 gün sonra hayatını kaybetti.

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Kaynak: Murat Avcı