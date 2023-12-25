Kaza saat 21.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 ANK 868 plakalı kamyonet, önünde seyrederken yavaşlayan sürücü  Bekir Osman Ç.(17) yönetimindeki 16 BDS 641 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Enes Can A.(16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Kazanın hemen ardından kamyonet sürücüsü aracı bırakıp kaçtı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
17 GÜN ÖNCEDE KAZA YAPTI
Kaza yaralanan motosikletin sürücüsü Bekir Osman Ç. 17 gün önce de 16 AIJ 740 plakalı otomobil ile yol kenarında bulunan ağaca çarparak yaralanmıştı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: Öznur Dede-Haber merkezi