Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi Gülistan sokak üzerinde seyir halinde olan İlknur K.(39) yönetimindeki 16 KKK 89 plakalı otomobil ile Kadir K.(30) yönetimindeki motosiklet Gülistan sokak ile İnegöl Caddesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç