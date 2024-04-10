Kozluca mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte dere kenarına piknik yapmaya giden 2 yaşındaki çocuk kayboldu. Çocuğun aranması için 150 kişilik ekip bulunması için ekipler seferber oldu.

Suriye uyruklu ailenin çocuğu 2 yaşındaki Muhammed H., ailesinin yanından uzaklaşarak kayboldu. Aile çocuğu her yerde aradı ama başarılı olamadı. Aile Jandarma komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler dere içinde ve çevresinde arama çalışması başlattılar.

Muhabir: Fahrettin Eniş