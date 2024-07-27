İnegöl Belediyesi, planlı ve sağlıklı yapılaşma amacıyla tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Bir yandan kamulaştırma yaparak yeni nefes alanlarının oluşmasını sağlayan İnegöl Belediyesi, diğer yandan da tehlike arz eden yapıları ortadan kaldırmak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehir genelinde kullanılmayan ve terk edilip bırakılan metruk binalar zamanla kötü amaçlı kişilerin uğrak mekânı haline geliyor. Özellikle uyuşturucu kullanımı gibi amaçlarla kullanılarak suç yuvasına dönüşen metruk yapılarla ilgili vatandaşlar ve emniyet ekipleri sürekli şikâyette bulunurken, İnegöl Belediyesi şehir genelinde metruk yapıları mercek altına aldı. Tespit edilen binaların sahiplerine metruk yapıların oluşturduğu güvenlik zafiyeti nedeniyle yıkımının yapılması konusunda tebligatlar yapıldı. 30 gün içerisinde bina sahipleri tarafından yıkılmayan metruk yapılar, İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik önlemleriyle birlikte yıkılıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Ortaokul Sokak üzerinde bulunan tehlike arz eden metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

181 metruk binanın yıkımı gerçekleşti

Kent estetiğini bozan ve tehlike arz eden İnegöl Belediyesi tarafından tespit edilerek yıkım işlemleri çalışmaları başlatılıyor. Yapılan tespitler neticesinde hukuki ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından İnegöl Belediyesi tarafından bu güne kadar 181 metruk binanın yıkımı gerçekleşti. İnegöl Belediyesi, tehlike arz eden metruk bina yıkım faaliyetlerinin ilçe genelinde devam edeceğini bildirildi.