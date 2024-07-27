Bursa'nın ilçesinde park halinden harekete geçen sürücüsüz özel halk otobüsü, dışarda bekleyen özel halk otobüsleri şoförlerine çarptı; 2 sürücü de yaralandı.

Kaza İnegöl'ün Yunusemre mahallesinde bulunan kapalı Pazaryerinde meydana geldi. Şoför özel halk otobüsünü çalıştırıp lavaboya gitti. O sırada bir anda harekete geçen otobüs, dışarıda bekleyen diğer özel halk otobüslerinin şoförlerine çarptı. Çarpmanın ardından hızlanan otobüs, direğe çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan şoförler Ferhat Y.(33) ve Hayrettin Y.(47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim uslu