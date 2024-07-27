İzmit Belediyesi yöneticileri, Yahyakaptan Mahallesi’nde inceleme ziyareti gerçekleştirerek bölgenin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

İzmit Belediyesi, her hafta mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini yerinde değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Muhammet Ertürk ve Lütfü Obuz, meclis üyeleri Serdar Atasever, Vildan Bacıoğlu Taşkan ve Erdem Arcan, Köy Hizmet Masası Sorumluları Ali Filiz, Turgay Oruç ve İsmail Akdeniz ile birim müdürleri Yahyakaptan Mahallesi’ni ziyaret etti. Heyet, hem mahalle muhtarından hem de mahalle halkından bölgenin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm önerilerini sundu. Bölge halkı, yapılan ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.