İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, TBMM'de İnegöl Devlet Hastanesinin eksiklerini dile getirdi. Söz alan Toktaş:

"Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Bursa'nın İnegöl ilçesinden bahsetmek istiyorum. İnegöl, 1000 kilometrekareyi aşan yüz ölçümü ve 300.000 nüfusuyla sanayi, tarım ve turizm merkezi konumunda olup, Türkiye'nin metropol merkez ilçeleri dışında en büyük ilçelerinden biridir. İnegöl'ü, Türk futboluna kazandırdığı önemli sporcular, mobilyası ve Kafkas sporuyla tanırsınız. İnegöl, Türkiye'nin mobilya başkenti olup, ülkede üretilen mobilyaların %49'unu üretmektedir; yani iki evden birinde İnegöl mobilyası bulunmaktadır.

Girişimcileri, müteşebbisleri, ustaları ve işçileriyle yılda 823 milyon dolarlık mobilya ihraç eden İnegöl, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli mobilya merkezlerinden biridir. İnegöl'ün toplam ihracatı yılda 1 milyar 482 milyon dolardır. Bu rakama dikkat edin lütfen; İnegöl, 310 milyon dolarlık ithalat yapmaktadır, yani toplam dış ticareti 1.8 milyar dolara yakındır ve yılda 1.2 milyar dolar dış ticaret fazlası vermektedir. Eğer İnegöl modeli diye bir model geliştirecek olursak, dış ticaret fazlası olarak Türkiye 324 milyon dolar fazla verecek ve zengin bir ülke konumunda olacaktır.

