Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nı duyurdu. DOSABSİAD Başkanı Çevikel, program hakkında yaptığı açıklamada, “Sanayicilere sunulan destekler, uluslararası alanda rekabet gücünü önemli ölçüde artıracak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı, ülkemizin teknoloji yatırımları alanındaki vizyonunu daha da ileriye taşıyacak önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Programın açıkladığı teşvik ve desteklerle, Türkiye’nin yüksek teknoloji yatırımlarında küresel bir merkez haline gelmesi, ülkemizin teknoloji geliştirme ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artması hedefleniyor.

‘Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracak’

Programın ülkemizin yüksek teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünde büyük rol oynayacağını belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Devletimizin sanayicilerimizin beklediği destek ve teşviklere verdiği yanıtlar, sanayimizin büyüme ve dönüşüm yolunda önemli bir kilometre taşıdır. HIT-30 Programı ile sağlanan destekler, uluslararası piyasalarda daha güçlü bir varlık göstermemizi ve rekabet gücümüzü artırmamızı sağlayacak.Bu destekler, sadece büyük ölçekli sanayi kuruluşları için değil, aynı zamanda KOBİ’lerimiz ve girişimcilerimiz için de büyük fırsatlar sağlıyor. Yatırımın yüzyılında, Türkiye’nin kalkınma planlarına olan güvenimizle, bu programın iş dünyamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yüksek teknolojiye dayalı nitelikli istihdam sağlayan yatırımların teşvik edilmesi, sanayimizin sürdürülebilir büyümesini destekleyecek ve teknoloji odaklı üretim süreçlerimizin gelişmesine katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.