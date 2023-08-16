İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, son zamanlarda İnegöl’de faaliyet gösteren sanayiciler üzerine yapılan “konkordato” yorumlarının dedikodudan ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ilçemizde yayılan ve bazı sanayicilerin konkordato ve benzeri olumsuz durumlarını konu alan söylentiler üzerine açıklamalarda bulundu.

Başkan Yavuz Uğurdağ, bahse konu söylentilerin dedikodudan ibaret olduğunu ve üreticileri olumsuz etkilediğini aktardı.

“SÖYLEMLER DEDİKODUDAN İBARET”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl’ümüz, sanayisi sağlam temeller üzerine oturmuş, yıllardır Türkiye ekonomisine rol model olmuş bir yapıya sahiptir. Son zamanlarda üreticilerimizin işlerini olumsuz etkileyecek söylentilerle karşılaşmaktayız. Şehrimizde yer alan firmalarımız hakkında gündeme gelen bazı konuların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını altını çizerek belirtmek istiyorum. Dedikodu, sanayi ve ekonomimizin baş düşmanıdır. Bizler sanayiciler olarak üretim yapmak, ihracat yapmak, istihdam sağlamak ve katma değer üretmek adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Adı geçen firmalarımızın, yaşanan konjonktürel dalgalanmalarda zaman zaman sorunlarla karşılaşıyor olabilirler fakat var güçleriyle çalışmalarını sürdürerek hem kendilerine hem şehrimize hem de ülkemize kazanç sağlamaya, değer katmaya devam ediyorlar. Biz işimize bakıyoruz, işimizin başındayız, çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bu tür dedikoduların şehrimiz ekonomisine ve sanayisine zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.