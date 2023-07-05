İnegöl Emniyet müdürlüğü trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza yağdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde uygulama yaparken şüphelendikleri minibüsün sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü Murat Ö. kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştüler. Kovalamaca Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde son buldu. Yapılan alkol testinde sürücünün 1.26 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL cezai işlem uygulandı.