Edinilen bilgiye göre Özdilek Alışveriş Merkezine ailesiyle giden Yasir Y. (3) annesinin kucağında araçtan indi. Aracın sürgülü kapısı kapanırken sol eli kapıya sıkışan küçük çocuk kanlar içinde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı küçük çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk Uludağ üniversitesi tıp fakültesi hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Murat Avcı