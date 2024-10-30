İnegöl Belediyesi’nin kış sezonu kültür sanat etkinlikleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde sergilenen anlamlı bir gösteriyle başladı. Salı akşamı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen biyografik dram türündeki "Kurtuluşun Kadınları" adlı oyuna ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı, Metin Güler’in yönettiği ve Ecem Yüksel’in performansıyla sahneye taşınan oyun, Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarının hayatlarından çarpıcı kesitler sundu.

Kurtuluşun Kadın Kahramanları İnegöl Sahnesinde Canlandı

Bu vatan için canını ortaya koymuş Kuvayi Milliye kadınlarının hikayelerini anlatan gösteride, Çete Ayşe, Kara Fatma, Gördesli Makbule, Şerife Bacı, Nezahat Onbaşı, Halide Edip Adıvar, Halime Çavuş ve Tayyar Rahmiye gibi kahramanların hayatlarından önemli anlar canlandırıldı. Tek kişilik performansıyla izleyicilerin takdirini kazanan Ecem Yüksel, kurtuluşun bu cesur kadınlarının vatan savunmasındaki etkileyici mücadelelerini duygu yüklü bir anlatımla sahneye taşıdı. Yaklaşık 70 dakika süren ve tarihe ışık tutan tek perdelik oyun, salondaki izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki eşi ve meclis üyeleriyle birlikte oyunu izleyenler arasında yerini aldı. Gösteri sonunda sahneye gelerek salondaki vatandaşlara hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, izlerken nefeslerinin tutulduğu bir gösteri olduğunu ifade ederek; “Kıymetli yönetmenimiz ve değerli oyuncumuza çok teşekkür ediyorum. Tek başına dev kadroydu. Öncelikle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İnşallah nice 101 yıllar olsun. Etkinliklerimize katıldığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam aynı zamanda kültür sanat sezonumuzun da açılışını gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Anlatılan hayat hikayelerinin bir insan ömrü uzaklıkta olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Tarihini tam olarak bilmeyen bir toplumuz. Hazır, hap bilgilerle yaşıyoruz. Evet bizlere tarih bilgisi anlatılıyor, öğretiliyor belki ama bunları ne kadar özümsüyoruz ne kadar anlıyoruz? Çok uzak değil, 100 yıl… Bir insan ömrü uzaklığında olan bir tarihten bahsediyoruz. O insanlar; Şerife Bacılar, Nezahat Onbaşılar, Halide Edip’ler… Her biri bu toprakların var olması adına şehit oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve kadın şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Karşılarında saygıyla eğiliyorum. Onlar o gün fedakârlık yaptılar, biz bugün huzur içerisinde bu topraklarda yaşıyoruz. Ancak bakın etrafımız ateş çemberi. Her an her şey olabilir. O füzeler bizim topraklarımıza düşse, bu anlatılan kahramanlıkları belki bu toplum gösterecek. Bu akşamki gösteri de bizlere bunu hatırlattı. Cumhuriyetimiz bize bunu hatırlatıyor. Onun için sımsıkı sarılmak lazım. İhtiyacımız olan bir ve beraber olmak. O birlikteliği başarmak. Dolayısıyla bizleri bölmek isteyen, parçalamak isteyenlere fırsat vermememiz gerektiğine canı gönülden inanıyorum. Hepimiz bu toplumun, bu ülkenin birer ferdiyiz. Hepimiz şehit olmaya, ülkemizi savunmaya da hazırız” diye konuştu.