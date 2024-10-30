“Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Piyasa Yansımaları” adlı söyleşinin açılışında konuşan MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu “Türkiye’nin kendi vizyonuna uygun stratejileri geliştirmek için ihtiyaç duyulan temel makroekonomik analiz ve önerileri üyelerimizin, iş dünyasının, kamuoyunun ve karar vericilerin dikkatine sunmak amacıyla 8 aylık bir ekonomi programı organize ettik” dedi.

MÜSİAD İnegöl yönetiminin titiz bir alt yapı çalışması sonunda ortaya çıkan programın 3 ana ayak üzerine inşa edildiğini belirten projenin koordinatörü Doç. Dr. Yüksel Okşak “iş dünyası temsilcilerinin haklı endişelerini bir nebze olsun gidermeye, sorularına cevap olabilecek nitelikte ekonomik tespit ve önerileri içeren Aylık Ekonomi Bülteni hazırlama sürecine giriştik. Ekim 2024 tarihinden Mayıs 2025 tarihleri arasında 8 aylık süreçte her ay bir günlük ekonomiye dair eğitimler ve her ay bir ekonomik söyleşi ile hem ekonomik okuryazarlığın gelişmesine hem de MÜSİAD İnegöl üyesi işletmelerimizin ekonomik analiz kapasitelerinin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Söyleşinin bu ayki konuğu olan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’ın ekonomiye dair tespitleri ile devam eden programda Eryılmaz “Enflasyona dair beklentilerin iyimser olduğuna 2025’in son çeyreğine kadar daralmanın sürme ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Altın piyasalarına da değinen Eryılmaz; aylık ve yıllık bazda 2024 yılı içerisinde şuana kadar pozitif reel getiri sağlayan tek yatırım aracının altın olduğuna dikkat çekti.

Eryılmaz “Altının yılın geri kalanında da yükselişine devam ederek yeni zirveler test etmesini beklenebilir. Bu bağlamda ons altının sene sonunda 2850 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini, gram altının da yılsonu 36,5 TL’lik dolar/TL hedefi ile 3300 TL seviyelerine kadar yükselebileceğini düşünüyoruz” dedi.